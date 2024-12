Galliani: "Soluzioni per il Milan? Ho già i miei problemi al Monza"

Getty Images

, storico AD del Milan oggi al Monza, ha parlato prima della festa per i 125 anni del club rossonero.QUALCHE PAGINA SCRITTA - “Eh beh, direi di sì. Se penso che il presidente Berlusconi ha vinto 29 dei 49 trofei totali che ha vinto il Milan nei suoi 125 anni mi viene nostalgia. Quello che è stato fatto in quegli anni è incredibile, meraviglioso”.“Mi scusi, mi sto occupando del Monza (sorride, ndr). 31 anni di Milan di certo non si possono dimenticare, i rossoneri sono ancora nel mio cuore. Faccio il dirigente del Monza e ho già tanti problemi miei senza parlare di quelli del Milan”.

“Certo. Poi ho parlato con i giocatori, dovrebbero arrivare i giocatori del nostro periodo, i giocatori di adesso… Come si fanno a dimenticare 31 anni? Si va quasi in pensione dopo 31 anni (ride, ndr)”.“31 anni di vita, è meraviglioso”.