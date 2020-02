Nel Napoli ripiombato nelle sue fragilità e di nuovo a distanza siderale dalla zona Europa, spicca in negativo il rendimento di Giovanni Di Lorenzo. Una delle poche liete della gestione Ancelotti è scivolato nella mediocrità generale che ha avvolto la squadra di Gattuso, eccezion fatta per il mini-filotto costruito contro la Lazio in Coppa Italia e Juventus e Sampdoria in campionato. Un'illusione nell'illusione.



DISORIENTATO - Probabilmente disorientato dalla confusione tattica che ha regnato negli ultimi mesi e dal cambio di posizione che lo ha visto agire anche da centrale difensivo in piena emergenza, l'ex Empoli ha perso le certezze e quell'esuberanza che lo avevano segnalato come una delle più belle rivelazioni di inizio campionato. Un giocatore capace di confermare in una piazza non semplice come Napoli le grandi cose mostrate in Toscana nel suo primo anno in Serie A, tanto da meritarsi pure le attenzioni della Nazionale.



TOCCA A GATTUSO - Quello che rimane un investimento assolutamente interessante in prospettiva diventa un caso al quale Gattuso deve assolutamente porre rimedio. Ricreando quegli equilibri necessari per dare maggiore protezione a un giocatore che da sempre ha fatto della fase offensiva il proprio punto di forza e lavorando sia psicologicamente che tatticamente per consolidare il rendimento di Di Lorenzo. Colpevole in due dei tre realizzati dal Lecce e in sofferenza ormai da diverse settimane. Un patrimonio da recuperare ad ogni costo.