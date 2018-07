Il Genoa prosegue la sua preseason: quest'oggi i giocaotri del grifone si sono spostati a Bardonecchia, in Alta Val Susa, per completare la preparazione. Il primo allenamento sarà martedì pomeriggio, nel centro sportivo della località turistica. Giovedì i rossoblù giocheranno alle 17:00 in amichevole contro l'Albissola, mentre sabato il genoa si sposterà in Francia, a Sète, per incontrare il Montpellier.