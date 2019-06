Dipendesse da lui, probabilmente, continuerebbe la sua avventura con il Genoa. D'altronde lui stesso, subito dopo la salvezza raggiunta a Firenze dieci giorni fa, aveva detto di voler diventare una bandiera rossoblù. Tuttavia difficilmente il desiderio di Davide Biraschi si potrà trasformarsi in realtà.



Nonostante una stagione travagliata, specchio fedele di quella vissuta dalla sua squadra, il difensore romano ha dimostrato di essere un elemento di indubbio valore, con oltretutto alcuni anni davanti a sé per crescere ulteriormente. Considerazioni che hanno attirato su di lui le attenzioni di club importanti come Atalanta e Lazio. Sia nerazzurri che biancocelesti sembrano infatti voler puntare sull'ex difensore dell'Avellino per rinforzare le proprie retroguardie. In caso questo interesse si trasformasse in un'offerta concreta sarebbe molto difficile non prenderla in considerazione, sia da parte del Genoa che dello stesso giocatore.