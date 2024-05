Genoa, avv. Gudmundsson: "Nulla di nuovo. Albert è innocente"

9 minuti fa



“Albert Gudmundsson è innocente. Non è successo nulla di nuovo, tutto questo fa parte dell'iter processuale che già conosciamo. Manteniamo la piena fiducia nella giustizia”, così si esprime Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, avvocato di Gudmundsson, relativamente alla notizia uscita oggi secondo cui il suo assistito rischierebbe un processo in Islanda con l'accusa di violenza sessuale.



I fatti risalirebbero alla scorsa estate e dopo un'iniziale archiviazione del caso a marzo, ora la procura della Repubblica isladese avrebbe riaperto la pratica su richiesta della presunta vittima. Un'accusa pesante della quale tuttavia l'attaccante del Genoa si dichiara del tutto estraneo e assolutamente sereno in merito.