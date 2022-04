Lunga intervista quest'oggi sulla pagine di SportWeek al tecnico del Genoa Alexander Blessin.



L'allenatore tedesco ha raccontato il rapporto che lo lega al collega e connazionale Ralf Rangnick: "E' un matto positivo. Con lui sono stato giocatore e allenatore. Mi piace come si attacca agli avversari, come le sue squadre si muovono compatte, col pallone tra i piedi o quando si tratta di riconquistarlo. Ho imparato tanto da lui e da Helmut Gross, il suo mentore, ma non voglio fare 'copia e incolla' dei loro metodi. Cerco la mia via, che in qualche segmento può essere uguale alla loro nella vocazione offensiva e nel pressing".



A proposito di questa tecnica Blessin ne ha spiegato i segreti: "Ci sono due opzioni di pressing: o attacchi subito il pallone, o porti gli avversari nella zona dove vuoi attaccare la palla".



Blessin ha infine spiegato perché ami paragonare i suoi giocatori ai Leoni in caccia: "Perchè i leoni cacciano in gruppo e accerchiano la preda. Se le corressero semplicemente dietro, la preda potrebbe essere più veloce".