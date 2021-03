Nessuna ricaduta. L'esclusione di Francesco Cassata dalla lista dei 23 giocatori del Genoa che stasera prenderanno parte alla sfida contro l'Udinese non è dovuta a motivazioni di tipo fisico.



Il centrocampista spezzino, tornato in campo nel derby di dieci giorni fa dopo sette mesi di assenza pressoché totale dai campi da gioco, prosegue regolarmente nel suo programma di pieno reintegro fisico. Il fatto che il suo nome non sia stato inserito da mister Ballardini nell'elenco dei convocati per la partita odierna è dunque da ritenersi come una scelta di natura puramente tecnica.



Vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione del tecnico rossoblù, che da oggi può contare anche sul rientro di Davide Biraschi, assente dalla gara d'andata proprio contro i friulani, Ballardini ha preferito escludere un giocatore piuttosto che costringerlo alla tribuna all'ultimo momento.