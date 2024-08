Getty Images

Genoa, corsa a due per Portanova

Marco Tripodi

un' ora fa

1

Dopo l'ottima stagione trascorsa alla Reggiana, Manolo Portanova potrebbe proseguire la sua carriera ancora in Serie B.



Il 24enne centrocampista è rientrato alla base Genoa dopo la stagione in prestito in Emilia ma difficilmente resterà a disposizione di Alberto Gilardino. Come già accadde un anno fa, il suo nome è stato infatti inserito dal tecnico piemontese nella lista dei partenti, tanto da non convocarlo neppure per il ritiro pre-stagionale svolto dal Grifone in Val di Fassa.



I cinque gol e le buone prestazioni collezionate in maglia granata starebbero spingendo la Reggiana a chiedere un nuovo prestito al Genoa. Il ragazzo, tuttavia, è cercato anche da altri club. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Portanova è infatti seguito con una certa insistenza anche dal Catanzaro, altra compagine protagonista del prossimo torneo cadetto.