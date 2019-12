Continua a piovere sul bagnato in Genoa.



Alle già pesanti assenze degli Zapata e Kouame e degli squalificati Agudelo e Pandev, per il derby di sabato sera con la Sampdoria Thiago Motta potrebbe dover rinunciare anche ad Andrea Pinamonti.



Il centravanti trentino, sostituto da Favilli al 37' del secondo tempo nella sfida di ieri con il Lecce, è uscito dal campo vistosamente zoppicante. Le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi ma verranno monitorate con più attenzione nelle prossime ore. In caso di forfait contro i blucerchiati il suo posto al centro dell'attacco verrebbe preso da Favilli ma costringerebbe il Grifone a rinunciare a ben cinque titolari. Praticamente mezza squadra.