Anastosis Donis resta un obiettivo concreto del Genoa. Il 22enne attaccante greco di proprietà dello Stoccarda è un passo dal vestire il rossoblù, maglia che secondo gli accordi in essere tra le due società dovrebbe indossare per i prossimi quattro anni trasferendosi in Liguria inizialmente in prestito ma con obbligo di riscatto a 7 milioni legato al numero di presenze.



Come spiega però questa mattina il Secolo XIX l'arrivo immediato dell'ex giocatore della Primavera juventina è legato a doppio filo alla partenza di un altro elemento attualmente presente nella rosa degli attaccanti del Grifone.



Il candidato numero uno a salutare Pegli è sempre Sinan Gumus, mentre le percentuali di permanenza di Tony Sanabria sembrano essere in netta risalita. Ad ogni modo finché uno dei due non lascerà Genoa, Donis non verrà ufficilizzato.