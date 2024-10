Genoa, due alternative a Balotelli

La telenovelaalnon accenna a placarsi e anche oggi abbiamo vissuto l'ennesima pagina di una trattativa ancora non andata in porto. Gilardino ha aperto la porta, Zangrillo anche, la sensazione che a livello tecnico la squadra abbia bisogno di un'ulteriore innesto c'è, ma chi va convinto è ancora l'amministratore delegato Andres Blazquez e, in questo stallo, stanno addirittura emergendo anche dei profili alternativi.Per SuperMariolegati a gol e presenze. Una cifra potenzialmente sostenibile ma che, in un periodo di grossa crisi economica e di conti da tenere sotto controllo, con 777 partners in difficoltà, ogni innesto dovrà essere ben ponderato.

E allora, secondo il Secolo XIX in queste ore stanno emergendo anche altre possibilità. Il primo nome che piace alla dirigenza straniera è quello di Adam, esterno algerino con un passato nel Napoli e con un profilo diverso da Balotelli e soprattutto da Pinamonti e Vitinha. L'altro nome, più attaccante puro, è invece quello di Wissam, ex-Monaco e oggi anche lui svincolato.