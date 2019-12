Allarme rientrato sulla fascia destra.



Il Genoa, alle prese con la preparazione della sfida-salvezza con il Lecce di domenica, ha riabbracciato oggi i rientri in gruppo di Paolo Ghiglione e Peter Ankersen, assenti nelle sedute precedenti a causa di lievi problemi muscolari. Entrambi i laterali si sono allenati regolarmente, annullando del tutto l'emergenza che una loro contemporanea assenza avrebbe creato a Thiago Motta in vista del delicato incrocio in terra salentina.



Chi sembra invece dover rinunciare alla trasferta nel tacco d'Italia è Lukas Lerager, per il quale i fastidi fisici che l'hanno costretto a marcare visita sia col Torino in campionato che con l'Ascoli in Coppa non sono ancora del tutto svaniti. Il danese, assieme a Zapata e Kouamè, sarà quindi molto probabilmente uno degli assenti di domenica sul fronte rossoblù.