Genoa, Gollini si opera per una "neoformazione adiposa": cos'ha e quando torna in campo

Pierluigi, portiere del, si ferma e finisce sotto i ferri. Lo ha comunicato la società rossoblù con queste, difficili parole:"Il Genoa CFC comunica che Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peri-trocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità".Proviamo a tradurre e a capire perché l'ex Atalanta, Fiorentina e Napoli deve operarsi giovedì. Stando al comunicato, deve liberarsi di una ", una forma tumorale benigna, essendo generalmente innocue. Spesso procurano solo fastidio o sono semplicemente brutti da vedere, a volte si tengono sotto controllo e a volte invece si decide di asportarli, come nel caso di Gollini. Sono rarissimi, ad oggi, i casi in cui queste formazioni diventano cancerose.

Questo accumulo, nel corpo di Gollini, si presenta nella regione "peritrocanterica", cioè, e procurava al portiere dolore e "flogosi" () in relazione alla necessità per un numero 1 di tuffarsi per difendere la porta.