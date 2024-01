Genoa, Gudmundsson sempre più fondamentale: nessuno decisivo come lui in A

Marco Tripodi

Giornata dopo giornata Albert Gudmundsson continua a confermarsi il vero trascinatore del Genoa.



Il gol messo a segno venerdì sera contro il Bologna non è stato soltanto l'ottavo centro personale in questo campionato (il decimo stagionale, se si conta anche la Coppa Italia) ma ha permesso all'attaccante islandese di diventare il giocatore più incisivo dell'intera Serie A. Sommando alle reti anche i due assist forniti ai compagni contro Sassuolo e Inter, infatti, Gudmundsson ha preso parte al 40% di tutti i gol realizzati nel girone d'andata dal Grifone.



Il momentaneo 0-1 siglato al Dall'Ara ha inoltre confermato una tendenza: Gud è in grado si segnare in tutti i modi. Dopo aver mandato la palla in fondo alla rete di destro e di sinistro, in acrobazia e su rigore, da dentro e da fuori area, ora il classe '97 ha trovato anche il suo primo centro su calcio di punizione. Cosa che peraltro al Genoa non accadeva da tre anni e mezzo.



Un altro dato rilevante riguarda la percentuale realizzativa rispetto ai tiri in porta tentati. Nelle 17 gare di A disputate quest'anno, l'ex Psv ha calciato in porta dodici volte, centrando il bersaglio grosso in ben otto occasioni. Ciò significa che su tre conclusioni, due finiscono in gol. Una percentuale realizzativa del 66.67%, realmente impressionante.



Infine è importante evidenziare come Gudmundsson sia primo in Serie A sia nella speciale classifica dei cross riusciti (38), che in quella dei passaggi chiave (44).