Il Genoa spera in una tregua. Risucchiato in piena lotta retrocessione e nel vivo di una guerra aperta tra dirigenza e tifoseria, la società rossoblù prova a tendere una mano benevola al proprio pubblico invitandolo a riempire il Ferraris in occasione della sfida decisiva di sabato prossimo contro il Cagliari.



Nel tentativo di rendere gli spalti di Marassi una bolgia in grado di trascinare la squadra verso una vittoria che manca da due mesi, la società ligure ha deciso di abbattere sensibilmente i prezzi di accesso allo stadio. Un posto in Gradinata Sud costerà appena cinque euro mentre per accomodarsi nei distinti ce ne vorranno esattamente il doppio.



Una chiamata alle armi vera e propria dalle parti di Pegli si augurano possa contribuire a scongiurare lo spettro di una sciagurata retrocessione in Serie B. Un appello al quale però difficilmente risponderanno presente i gruppi della tifoseria organizzata della Nord, che con ogni probabilità ancora una volta dovrebbero seguire la gara del grifone fuori dai cancelli del Ferraris.