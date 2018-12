Un nuovo striscione di contestazione nei confronti di Enrico Preziosi è comparso in bella vista in piena Gradinata Nord, sede della tifoseria rossoblù, durante l'intervallo di Genoa-Spal.



STRISCIONE OSE' - "Enrico il Genoa, Paola i pom...i. Famiglia Preziosi quanti quattrini": è il testo decisamente spinto riportato sul lenzuolo bianco esposto dalla parte più radicale del tifo genoano, quella da anni in perenne protesta con l'imprenditore irpino accusato di badare più ai propri interessi personali che non a quelli della società che presiede. Nello striscione viene inoltre citata anche la figlia Paola, moglie del centrocampista Miguel Veloso, uno dei giocatori più bersagliati dai fischi dei sostenitori rossoblù proprio a causa del suo legame di parentela con il presidente