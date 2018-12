Tra le note liete di questo incerto Genoa di inizio stagione c'è senza dubbio Christian Kouamè. Intervistato da Telenord l'attaccante ivoriano ha parlato del suo arrivo in Liguria la scorsa estate: “Sono arrivato qui a Genova non sapendo cosa potevo fare ma ero certo che in campo avrei dato il massimo. Ho lavorato tanto perchè ho guardato giocatori come Pandev, Lapadula che conoscono bene la categoria, sono giovane e devo dare il massimo per questa squadra. Quando sono in campo cerco di aiutare tutti dal mio compagno di reparto al portiere. Mi chiamavano gazzella a Sassuolo, è vero sono molto veloce ma dal primo giorno che ho indossato questa maglia ho cercato di dare tutto e darò sempre il massimo.”



Sul collega di reparto Piatek, Kouamè ha poi aggiunto: “Quando ho visto per la prima volta Piatek non mi aveva impressionato ma dopo la prima amichevole ho capito il suo grande valore…”