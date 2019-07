Il Genoa punta forte su Marco Benassi.



Il 25enne centrocampista della Fiorentina è entrato prepotentemente nei radar della società rossoblù che nella giornata di ieri ha bussato alla porta dei gigliati per capire la disponibilità del club toscano ad imbastire un'eventuale trattativa. La risposta ricevuta è stata positiva, dal momento che i viola non considerano il ragazzo incedibile, pur essendo reduce da un ottimo campionato che l'ha fatto entrare stabilmente nel giro della Nazionale di Mancini. Tutto ovviamente è condizionato dalla cifra che il grifone è disposto a mettere sul tavolo.



Il vero ostacolo è però rappresentato dalla volontà del giocatore che non vorrebbe traslocare da Firenze. Toccherà ai dirigenti rossoblù cercare di convincerlo a cambiare idea.