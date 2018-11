Nella lunga carrellata di interviste ai giocatori del Genoa che il sito ufficiale del club più abtico d'Italia sta proponendo in questi giorni in vista del derby di domenica arriva anche la testimonianza di Gianluca Lapadula.



L'attaccante italo-peruviano ha parlato della sua esperienza personale nelle sfide fratricide vissute in passato accostando il derby rossoblucerchiato ad un grandissimo evento della tradizione italiana: “Quella di Genova è come il Palio di Siena. Si avverte rivalità insieme allo spirito di sportività che accomuna la gente della lanterna".



Per Lapadula il derby genovese è addirittura superiore per intensità ed emotività a quello della Madonnina, sfida di cui per altro ha un ricordo particolarmente piacevole: "A San Siro le sfide tra Milan e Inter non sono così partecipate, l’atmosfera però è diversa rispetto alla norma. Il 2-2 con il pareggio di Zapata nel recupero mi dà ancora oggi sensazioni piacevoli. A Torino quelli con la Primavera… E pur non essendo derby, cioè sfida tra team della stessa città, certe gare come Pescara-Ascoli sono tanta roba. Ti metti certi carichi sulle spalle…”.