Giorni, o forse addirittura ore, decisivi per l'approdo di Lisandro Lopez al Genoa.



Dopo settimane di tira e molla una delle trattative più lunghe dell'estate sembra finalmente essere giunta al capolinea, con il difensore argentino in procinto di vestire la casacca rossoblù del club più antico d'Italia.



A confermare l'imminenza dell'operazione è stato ieri il dg ligure Giorgio Perinetti che dai microfoni di Radio Crc ha parlato, tra le altre cose anche dell'arrivo dell'ex centrale dell'Inter, mostrandosi moderatamente ottimista: "Abbiamo fatto una scelta precisa sul centrale difensivo ossia Lisandro Lopez e siamo vicini alla conclusione”.



Reduce dalla tournèe negli Stati Uniti con il Benfica, nel corso della quale non è mai sceso in campo nelle tre sfide giocate dai portoghesi, Lopez è ormai fuori dal progetto tattico del suo attuale allenatore tanto da aver già da tempo accettato l'idea di tornare a confrontarsi con la Serie A dopo la pessima parentesi con l'Inter dell'ultimo campionato. Da definire resta ancora la formula di trasferimento del 28enne. Il Genoa vorrebbe un prestito annuale con diritto di riscatto, il Benfica pretende invece l'obbligo di acquisto. Differenze minime che starebbero per essere appianate.