In mancanza di dolcetti da poter assaporare, in osservanza del rigido regime alimentare imposti agli atleti rossoblù,Uno in particolare ha giocato un colpo gobbo ai propri compagni di squadra.Ieri, al termine dell'allenamento quotidiano,si è nascosto dietro un capannone dell'impianto sportivo di Pegli e indossando una maschera di Ghostface, il celebre personaggio di Scream, ha atteso i compagni per spaventarli saltando fuori all'improvviso.Alcuni, come Haps, Thorsby ed Ekuban, si sono fatti sorprendere finendo per gridare di paura; altri come i colleghi Martinez e Sommariva hanno invece mostrato sangue freddo, non scomponendosi minimamente alla vista del compagno. Altri ancora, infine, come Frendrup, si sono accorti in anticipo che qualcosa non andava, scoprendo il tentativo di spavento prima che Leali potesse metterlo in atto.