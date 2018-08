In una lunga intervista concessa questa mattina al Secolo XIX, Federico Marchetti ha raccontato come è avvenuto il suo sbarco al Genoa: "Mi ha chiamato Preziosi, mi voleva da quando ero all'Albinoleffe, ero stato vicino al Genoa tante volte. <Se va via Perin - mi ha detto - sei la mia prima scelta: se hai voglia di metterti in discussione scommetto su di te>. Ho pensato al Ferraris, al Genoa, ai suoi tifosi e mi si è accesa una luce, una fiamma. E cos' eccomi qui".



Marchetti è poi tornato sugli ultimi, difficili, anni passati alla Lazio:

"Dopo Euro 2016 non ero più nei piani della Lazio, ma Inzaghi mi aveva convinto a restare. Probabilmente ho sbagliato, ormai ero di troppo e se in un matrimonio viene meno la fiducia meglio separarsi, ma li ho vissuto sei anni, non sei mesi. Lotito è bravissimo nel far andar bene il club, ma umanamente mi sarei aspettato altro”.