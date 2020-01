Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Sono arrabbiato, devi pretendere di vincerla una partita così. Voglio dare un'identità certa a questa squadra, dovremmo essere più strafottenti, credere in quello che facciamo per liberare uomini tra le linee. Proviamo a farlo, ma non sempre ci riusciamo. Prestazione comunque positiva e questo deve diventare il nostro marchio. Dobbiamo migliorare facendo punti. Non è facile".



RAMMARICO - "C'è rammarico per non aver vinto la partita. Dobbiamo essere coscienti del fatto che indossiamo una maglia prestigiosa, di cui bisogna andare fieri. Vincere prima con le nostre insicurezze per poi vincere con gli avversari. Dobbiamo stressare i giocatori per far vedere le loro qualità. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento, dopo il rigore sbagliato una volta ci si sarebbe disuniti, e invece siamo rimasti squadra. Devo essere un martello coi ragazzi, l'identità è la base per vincere. Non sono ancora soddisfatto, come non lo sono i ragazzi. C'è da lavorare".