Torna di moda un vecchio pallino di mercato in casa Genoa.



Dopo alcuni timidi tentativi effettuati la scorsa estate, ora il Grifone potrebbe tornare alla carica con il Sassuolo per un suo giovane difensore di scuola Inter: Andreaw Gravillon.



Attualmente in prestito all'Ascoli, il 23enne originario della Guadalupa, è un poliedrico della linea arretrata, potendo giocare alternativamente in posizione centrale o sulla corsia di destra.



Secondo TuttoB.com i rossoblù potrebbero assicurarsene le prestazioni versando nelle casse del Sassuolo una cifra di circa 4 milioni di euro.