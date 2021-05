La prossima difesa del Genoa potrebbe parlare tedesco. Almeno in parte.



Il club rossoblù, alla ricerca di rinforzo per rinnovare il proprio pacchetto arretrato, avrebbe infatti messo gli occhi su un giocatore centrale tedesco in forza al Losanna, in Svizzera. Si tratta di Moritz Jens, 22enne cresciuto in Inghilterra nelle giovanili del Fulham e reduce da una buona stagione nel campionato elvetico.



Dell'interesse del Grifone per Jens ne dà notizia questa mattina l'edizione genovese di Repubblica.