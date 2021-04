Con una salvezza ancora da conquistare ma sempre più vicina, il Genoa comincia a sondare il terreno alla ricerca di possibili rinforzi per la prossima stagione.



Tra i nomi attenzionati con maggior cura dai dirigenti rossoblù, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina, ci sarebbe anche quello di Mattia Aramu, 25enne trequartista del Venezia cresciuto nelle giovanili del Torino.



Nel corso della sua carriera, trascorsa principalmente in Serie B con diverse squadre, Aramu ha avuto modo di vivere anche a breve distanza dal capoluogo ligure. Nella stagione 2017-18, infatti, vestì per una stagione la maglia dell'Entella. Un'esperienza non felicissima per lui che collezionò appena un gol in 27 presenze e vide la compagine chiavarese retrocedere in C.