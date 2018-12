Prime parole ufficiali da nuovo tecnico del Genoa per Cesare Prandelli. In attesa di presentar si davanti ai microfoni dei giornalisti domani pomeriggio alle 13, il tecnico Bresciano ha parlato alla pagina Facebook ufficiale della società rossoblù: “Sono felice di esser arrivato in una società storica e antica come il Genoa – ha dichiarato Prandelli – Sono emozionato ma voglio trasmettervi alcune cose a cui tengo in maniera particolare: il Ferraris è uno stadio che ha sempre affascinato allenatori e calciatori, è l’ambiente migliore per giocare a calcio”.



L'ex ct si è poi detto conscio delle difficoltà che attendono lui ed il suo staff: “Ci aspetta un lavoro importante, sono convinto del fatto che insieme riusciremo a portare a termine i risultati che ci siamo prefissati. Porgo un grande saluto a tutti: abbiamo bisogno dei nostri tifosi, vicini e lontani. Questa squadra ha bisogno di tutti voi”.