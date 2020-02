Sono ben 31 i giocatori utilizzati finora in campionato dal Genoa da agosto ad oggi. Una cifra record, che proietta il Grifone al primo posto in Europa in questa speciale graduatoria riportata questa mattina dal Secolo XIX.



Nessuno come i rossoblù, nei principali tornei del vecchio continente, ha infatti schierato un numero maggiore di tesserati. Eppure il primato del club più antico d'Italia potrebbe presto essere addirittura incrementato.



Nel conteggio non figurano tre degli ultimi arrivati alla corte di Davide Nicola: Adama Soumaoro, Sebastian Eriksson e Iago Falque. Quando anche loro avranno fatto il debutto ufficiale in maglia rossoblù la cifra raggiungera quota 34. E anche in questo caso non è detto che la soglia sia definitiva. Non si può infatti escludere che entro fine maggio qualche componente della vivaio possa esordire in prima squadra..