Non ci saranno altre operazioni di mercato, almeno in questa sessione estiva, tra Genoa e Inter.



Dopo aver concluso il maxi scambio di giovani che a fine giugno portò in Liguria Ionut Radu e Federico Valietti consentendo a Eddie Salcedo e Laurens Serpe di fare il percorso inverso, nerazzurri e rossoblù non andranno oltre nella trattativa abbozzata in passato per il passaggio al Grifone di Xian Emmers.



Secondo quanto riferisce FcInterNews.it, i due club dopo aver parlato a lungo del promettente centrocampista belga classe 1999 non avrebbero trovato l'intesa giusta arrivando alla decisione di interrompere definitivamente la trattativa. Emmers, quindi, resterà con ogni probabilità nell'organico della Beneamata nel tentativo di riuscire a mettersi in luce agli occhi di Luciano Spalletti.