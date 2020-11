Lunedì di lavoro per il Genoa che non può permettersi di riposarsi neppure all'indomani del derby. Ad attendere la truppa rossoblù c'è infatti un nuovo impegno alle porte, quello che mercoledì alle 17 vedrà Criscito e compagni ospitare il Torino nel recupero della sfida di campionato non disputata lo scorso 27 settembre.



La sessione odierna ha permesso a Rolando Maran di rivedere in gruppo Eldor Shomurodov, fuori ieri sera contro la Sampdoria a causa di un problema muscolare che ne gli ha impedito nei giorni scorsi di allenarsi regolarmente.



Difficile ad ogni modo che l'attaccante uzbeko possa essere disponibile contro i granata. E anche il suo impiego domenica pomeriggio contro la Roma non appare molto probabile. L'ipotesi più fattibile è quella di rivederlo in campo solamente dopo la sosta per le nazionali.