Shomurodov-Destro: la coppia di attaccanti del Genoa che tanto bene ha fatto negli scorsi mesi, dopo qualche giornata di separazione potrebbe ritornare ad essere protagonista domani sera nell'evento più atteso dalla Genova calcistica.



Se la presenza nel derby del centravanti marchigiano, tenuto precauzionalmente a riposo domenica contro l'Inter, non è in discussione quello su chi sarà il suo partner d'attacco è un dilemma che non conosce ancora risposta. Le altre quattro punte a disposizione di Davide Ballardini hanno tutte, chi più chi meno, possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Tuttavia le chance dell'uzbeko sembrano essere maggiori rispetto a quelle cullate dai colleghi di reparto: Pandev, Scamacca e Pjaca.



Oltre ad un ottimo intesa con Destro, dalla parte di Shomurodov giocano anche altri fattori. Pjaca non ha sfruttato al meglio l'opportunità avuta con l'Inter, Scamacca ha caratteristiche troppo simili a quelle dell'ex centravanti di Roma e Bologna per sperare di affiancarlo dall'inizio, mentre Pandev potrebbe essere considerato più come una carta da giocarsi a gara in corso.