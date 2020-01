Il nuovo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo del Genoa si chiama Juan Fernando Quintero, enganche del River Plate e della nazionale colombiana. La storia di Quinterrito inizia in Colombia nelle giovanili dell’Envigado, una delle migliori del Sudamerica, stesso club dove ha mosso i primi passi il suo amico James Rodriguez ma a differenza del Bandido che si trasferirà in Argentina, direzione Banfield, Quintero preferisce la sua Colombia accettando la chiamata dell’Atletico Nacional de Medellin. Dopo pochi mesi il suo nome è sulla bocca di tutti, si parla solo del ragazzo colombiano con un sinistro incantato e un dribbling fulmineo, lo vogliono tutti ma a spuntarla, a sorpresa, è il Pescara, neopromosso in Serie A. In Italia non lascia ricordi indelebili, se non la punizione magistrale contro il Bologna che valse il primo punto in massima divisione, a fine stagione accetta l’offerta del Porto del connazionale Jackson Martinez, dove ha il compito per nulla semplice di sostituire James Rodriguez.



La paura per uno cresciuto in una delle città più malfamate della Colombia, che ha perso il padre a poco più di due anni di età, non è ammissibile e così oltre ad accettare la sfida, sceglie anche la 10 dimostrando tutto il suo coraggio e la voglia di fare grandi cose. In Portogallo non riuscirà mai a brillare e dopo il successivo prestito al Rennes, torna a Medellin per vestire la maglia dell'Independiente. In patria torna a far parlare di sé a suon di gol e giocate fantastiche (25 presenze e 13 gol), tanto da farsi notare dal River Plate, o meglio da Marcelo Gallardo, figura mistica e tuttologa del calcio Sudamericano.

.

A Buenos Aires, viene inizialmente criticato per il suo fisico, basso e tozzo a causa di una passione per la palestra che gli vale il soprannome di Nalgòn (chiappone), ma alla lunga Juanfe si prende la scena e scrive la storia del River Plate, andando a segnare il gol del 2-1 al Bernabeu (partita conclusa 3-1) contro il Boca Juniors nella finalissima di Copa Liberatdores. Un gol eterno, che ha trasformato il Nalgon in Conquistador. Nel suo futuro potrebbe esserci il Genoa, riuscirà a conquistare anche l'Italia?