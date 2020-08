Potrebbe essere Filippo Falco il primo rinforzo estivo del Genoa.



I rossoblù avrebbero battuto la concorrenza di Parma e Sampdoria, ottenendo il sì dell'ormai quasi ex trequartista del Lecce.



Tarantino, classe 1992, dopo una carriera spesa tra C e B e una breve apparizione in A con il Bologna nel 2015, Falco è approdato in pianta stabile nel massimo torneo all'inizio della scorsa stagione con la maglia dei salentini. Le quattro reti realizzate in 30 apparizioni non sono state sufficienti a trascinare i giallorossi verso la salvezza ma potrebbero servire al giocatore per garantirsi un futuro nel calcio dei grandi.