Ritorno al passato. Contro il Lecce domenica all'ora di pranzo Thiago Motta potrebbe riportare il suo Genoa all'antico, abbandonando la difesa a 4 utilizzata fin qui dal tecnico italo-brasiliano per rispolverare il tridente arretrato.



La defezione di Cristian Zapata, fuori per infortunio fino al nuovo anno, la scarsa propensione di Davide Biraschi ad agire per vie centrali e il pieno recupero fisico di Davide Ghiglione potrebbero spingere Motta a mettere in campo il Grifone utilizzando il modulo preferito dal suo predecessore, il 3-5-2.



In tal caso davanti a Radu troverebbe spazio il trio composto da Criscito, Romero e Biraschi, mentre Pajac e Ghiglione occuperebbero rispettivamente la fascia sinistra e quella destra. A comporre la cerniera mediana sarebbero poi il rientrante Schöne, Sturaro e Cassata, con Agudelo pronto a soffiare la maglia ad uno dei tre. Infine in attacco Pinamonti, dopo i due gol segnati contro l'Ascoli, appare in vantaggio su Favilli, con Pandev a dargli manforte.