Il Genoa ha raggiunto un accordo con la Pro Sesto per il trasferimento temporaneo di un suo giovane centrocampista.



Secondo quanto scrive il portate TuttoC.com, uno dei primi colpi in entrata del sodalizio lombardo in vista della prossima stagione sarà il 20enne italo-brasiliano Nicholas Rizzo.



Reduce da un buon campionato in prestito alla Carrarese, Rizzo fu acquistato un anno fa dal Grifone che lo pescò nel settore giovanile dell'Inter.