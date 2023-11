Genoa-Hellas Verona è il secondo anticipo della 12ª giornata di Serie A. Una sola vittoria per il Grifone nelle ultime cinque giornate, mentre gli scaligeri hanno perso le ultime quattro partite e non vincono dalla 2ª giornata contro la Roma.



Gilardino ragiona sul ballottaggio Bani-De Winter in difesa, Baroni conferma Folorunsho e Duda.



GENOA-HELLAS VERONA (venerdì 10 novembre ore 20.45, diretta streaming su Dazn e tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251)



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Ekuban.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Doig; Bonazzoli, Doig; Djuric.