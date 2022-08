Il Giudice Sportivo rende note le decisioni dopo la 3ª giornata di Serie A.



a) SOCIETA



ROMA: Ammenda di € 15.000 00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 9 0 del primo tempo ed al 28 0 del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato alcuni bicchieri di carta semipieni nei settori adiacenti occupati dalla tifoseria avversaria senza che si registrassero danni a persone o cose; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



LAZIO: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».



CREMONESE: Ammenda di 5 mila euro alla Cremonese per "avere suoi sostenitori, al 50' st, lanciato un accendino sul terreno di gioco in direzione di alcuni calciatori della squadra avversaria senza colpire nessuno di loro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.b) CGS.



b) GIOCATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



EKDAL Albin (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.