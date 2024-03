Giuntoli: 'La Juventus sarà sempre competitiva, ma bisogna rispettare il bilancio. Soulé? Valuteremo le esigenze'

Redazione CM

La Juventus sarà sempre competitiva, ma con un occhio al bilancio: parola di Cristiano Giuntoli. I bianconeri di Massimiliano Allegri tornano in campo contro il Genoa nel lunch match della 29esima giornata di Serie A e, prima del calcio d'inizio, il responsabile dell'area tecnica del club è intervenuto a Sky Sport, iniziando dallo spiegare il mini-ritiro pre-partita: "L'idea è nata con il mister e l'abbiamo condivisa con i ragazzi, siamo stati contenti di stare insieme, che poi è una serata in più. Volevamo rimarcare l'importanza di questa partita e del riuscire ad arrivare almeno secondi. Oggi sarebbe importante fare risultato, siamo convinti che poteva servire".



INTROITI IN PIU' TRA CHAMPIONS E MONDIALE PER CLUB - "Cosa dire ai tifosi sul futuro economico del club? Mai bello fare proclami, la Juve sarà sempre competitiva. C'è da rispettare il bilancio e sarà forse complicato ma daremo il meglio per essere su tutti i fronti. Il Mondiale per Club è simbolo di quanto fatto dal club nell'ultimo periodo, sono orgoglioso di farne parte".



ALTRE SCADENZE OLTRE A RUGANI? - "Abbiamo un grande rapporto coi ragazzi e i loro entourage. Rugani è un ragazzo straordinario e un grande calciatore, alla Juve da tanti anni: sicuramente è un valore aggiunto".



GIOVANI IN PRESTITO A MATURARE, SOULE' E NON SOLO - "Siamo contenti di lui, di Barrenechea, di Kaio Jorge, di Arthur... Anche di chi gioca nelle categorie inferiori. Vediamo alla fine, Soulé è chiacchierato: capiamo quali sono le esigenze sue, dell'entourage ma anche le nostre".