Nuovo anno e primo gol in carriera in Premier League per Wilfred Gnonto. Il classe 2003, protagonista tra le fila del Leeds United, ha timbrato questa sera il cartellino nel corso della sfida al West Ham: suo l'1-0 su assist di Summerville. Il match, valido per la 18esima giornata, si è poi concluso col punteggio di 2-2.