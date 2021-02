Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, commenta così il gol di Frenkie de Jong, decisivo nella vittoria sul Granada in Copa del Rey: "Abbiamo sofferto molto. Dopo aver segnato il 3-2 non so cosa sia successo, ci siamo rilassati e hanno pareggiato. Ma poi Frenkie è apparso alla Pippo Inzaghi per aiutarci a ottenere la qualificazione!".