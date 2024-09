Guida all'asta del fantacalcio 2024/25: consigli, protagonisti, statistiche e ballottaggi

Finito il mercato, archiviata la terza giornata di Serie A, è tempo per una marea di appassionati di dedicarsi, durante la sosta Nazionali, all'asta del fantacalcio. I casi di mercato aperti, almeno fino a gennaio, sono risolti, e i primi indizi sui giocatori da prendere sono arrivati dalle 30 partite giocate tra metà agosto e il primo settembre.



Vi vogliamo dare una mano a battere i vostri avversari, e dato che il fantacalcio si basa per la stragrande maggioranza sulle scelte che farete nelle ore dell'asta, meno sbagliate e meglio è. Di seguito, nella nostra gallery, trovate tutti i temi che possono servirvi, divisi per argomento e con link al rispettivo approfondimento. Per essere certi di arrivare alla battuta dell'ultimo giocatore senza il minimo rimpianto.