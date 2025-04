Guirassy capocannoniere della Champions: il Milan poteva prenderlo a 17,5 milioni prima di Morata e Gimenez

Getty Images

. L’attaccante delha annichilito ilcon unache ha sancito il 3-1 finale nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Per la qualificazione alle semifinali non è bastato ma quello del guineiano è un segnale al gotha del calcio europeo e mondiale.Al Westafalen Stadion, ormai noto come Signal Iduna Park, è statoTre goal ai catalani di Flick, dopo gli altri due rifilati nella fase a girone unico,Battuto in campo, Guirassy ha superatonellae ora, in attesa delle altre gare che porteranno alla finale di Monaco,Il classe 1996 ha fatto meglio di tutti quelli passati in maglia giallonera,compreso. ENumeri impressionanti che confermano un’ascesa ormai inarrestabile.

Dopo le, il bomber 29enne è salito ora a quota– con– nelleUna stagione questa in cui è stato anche spesso fermo per alcuni problemi fisici. Il guineiano, nato in Francia, ha dimostrato ancora una volta che si sta insomma parlando di, uno di cui si parlerà anche tra qualche mese, in estate, quando si prospetta un altroPoco meno di un anno fa – era il 18 luglio 2024 – il Dortmund ha messo le mani su di lui, strappandolo allo, dove aveva concluso una stagione super, la sua prima a questi livelli.

Uno smacco rispetto alle tante spasimanti che l’attaccante aveva attirato su di sé. C’era anzitutto sulle sue tracce ilche. L’affare era stato poi posticipato all’estate quando peròAnche l’allora giocatore delpoi sfumò ereduce da degli Europei da capitano e protagonista con la Spagna. L’epilogo della storia tra lo spagnolo e il Milan è noto a tutti, una sliding door che si è chiusa in faccia ai rossoneri, facendogli pesare i milioni spesi per i tanti bomber presi. Prima iper l’ex Juventus, poi, sei mesi dopo, iper, ora finito anch’egli sul banco degli imputati:E pensare che la soluzione poteva essere a portata di mano e costare solo