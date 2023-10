Il pareggio contro il Torino è stato forse un punto di assestamento per questo Verona. Dopo alcune uscite non brillanti, seppur contro squadre nettamente più forti, è giunto il momento del possibili ritorno in carreggiata. La partita con i granata è stata positiva, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale, con una squadra che ha risposto bene alle direttive di Baroni e che ha ritrovato una buona quadra a livello di gioco. Alla luce di ciò quindi, si può ben sperare per quanto riguarda la prossima gara. Attenzione però alle insidie dietro l'angolo. Guardiamole meglio.Il prossimo impegno in ciociara non è affatto scontato. Il Frosinone è partito molto bene, con due vittorie collezionate e tre pareggi, anche contro squadre toste come la Fiorentina. Un gioco, quello dei ciociari, che non lascia nulla al caso, ma che vede un pressing costante e verticalizzazioni molto pericolose, spinti da una carica ulteriore quando la squadra gioca tra i muri di casa. Ecco che sarà allora fondamentale l'approccio che i gialloblù dovranno avere sin dai primi minuti, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva.Si pare comunque da una buona base. Se infatti, negli scorsi commenti, si è analizzato un certo importante problema in attacco, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la difesa, con sei reti subite, in media con le grandi squadre dei piani alti della classifica. Bisogna ripartire anche da qui, allora. Da un reparto difensivo abbastanza solido, che concede comunque poco agli avversari e che riesce a tenere le partite meglio rispetto a quanto visto negli scorsi anni. Contro le insidie di Frosinone servirà la concentrazione di tutti, da Montipò sino agli attaccanti, per svoltare pagina e ripartire finalmente con nuova linfa.