Il Verona ne fa 2 su 2 ed è in testa alla classifica. Certo, siamo solo a inizio stagione e ovviamente non si vuole trarre nessuna conclusione che sarebbe, come naturale che sia, troppo prematura.(che oltretutto chiuderà tra pochi giorni con presumibilmente qualche colpo proprio nel finale). Detto questo e tornando alla partita contro la Roma, cosa possiamo dire ai ragazzi gialloblù e a mister Baroni?con un gioco nel complesso ordinato ed un'attenzione costante nel reparto difensivo.contro una corazzata come la Roma. Insomma, un'ottima prestazione complessiva che fa davvero ben sperare per il proseguo del campionato.Uno estremamente positivo ed un altro, forse l'unico, un poco più negativo. In ordine allora parliamo di. Una partita davvero perfetta per questo giocatore arrivato in prestito a gennaio del presente anno e che poco a poco si è inserito nei meccanismi di gioco di una squadra che era un cantiere completamente aperto. Un compito assai difficile, che sembra ora dare i suoi frutti proprio sotto la guida di Baroni, il quale lo sta esaltando in una posizione che par rendere al meglio tutte le sue doti.l'Hellas Verona avrà trovato, pardon, ritrovato una pedina estremamente fondamentale in una zona del campo nevralgica per il gioco di Baroni.Premessa fondamentale! Non si vuole assolutamente puntare il dito sul portierone di Novara per una sola partita giocata così, così. Ma è giusto anche prendere in considerazione queste stonature per poi apprezzarne i sicuri miglioramenti.come almeno due prese mancate che per poco non venivano intercettate dagli avversari. Un lieve calo di attenzione che sicuramente ci sta tutto, sul quale sin da oggi il giocatore sarà al lavoro per correggere i propri errori.per l'intera squadra. I compagni lo sanno e vedono in lui una sicurezza costante. Ecco perché, questi errori di distrazione, siamo sicuri gli serviranno per crescere ancor di più anche nelle partite contro avversari molto forti e di prima fascia.Ora però non montiamoci la testa, anzi, capo chino e subito al lavoro per continuare a migliorare e tener alta la concentrazione. Venerdì il Verona sarà al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in una sfida con una diretta concorrente alla salvezza. QSe lo spirito sarà lo stesso di quello messo in campo sabato sera, ci sono buonissime speranze!