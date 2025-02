Huijsen il nuovo Yoro? Duello a suon di milioni in vista tra United e Real. Quanto può incassare la Juventus

AFP via Getty Images

Col senno di poi,avrebbe giocato eccome, nella2024/25. Il centrale olandese naturalizzato spagnolo, ceduto in estate agli inglesi delper), sta vivendo una stagione da protagonista agli ordini di Andoni Iraola mentre Thiago Motta ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Bremer e Cabal, sostituiti a gennaio con Kelly e Renato Veiga.- Non solo: con benin stagione unite anell'annata in corso, Huijsen è finitoeuropei. In particolare, il quotidiano spagnolo AS rivela che si sta prospettando

- E questo, al di là del rimpianto di aver lasciato partire un prodotto del settore giovanile e della Next Gen relativamente a buon mercato, è molto interessante per la J, che ha firmato con le Cherries fino al 2030.- Trattandosi di una percentuale, il valore esatto è da calcolare una volta che viene accettata l'offerta, in base all'ammontare della stessa. E' prestissimo, e c'è ancora qualche mese per far lievitare la cifra, ma. Adesso sta a Dean e al Bournemouth, che in vista dell'estate hanno in Cristiano Giuntoli un tifoso in più.