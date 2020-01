I commenti agli articoli di Calciomercato.com più apprezzati nell'anno 2019 sono stati quelli dello juventino Gianni, attualmente registrato come Juvenastellavittoria. Ha ottenuto 118.453 pollici verdi, a fronte di 42.156 pollici rossi (con una differenza dunque di + 76.297).



Ecco i primi dieci classificati:



1) Juvenastellavittoria



2) El Toro Martinez 10



3) InteristaCriticone



4) FrancOso



5) quaglietta



6) Lucho Gonzalez



7) cartoon



8) TheOni



9) BiancoNeroVero



10) LordNemo



Al vincitore abbiamo rivolto alcune domande:



- Da quanto segui Calciomercato.com, e con quale nickname hai iniziato a scrivere?

"Dal 2015. Inizialmente il mio nick era 'Sandcreek', un omaggio alla canzone di Fabrizio De André, ma qualcuno mi ha fatto notare che era di cattivo gusto trattandosi del luogo di una strage (la milizia statale attaccò un villaggio di nativi americani nel 1864, ndr), e da lì 'Sand...indiano'..."



- Come mai il recente cambio in 'Juvenastellavittoria'?

"Tornerei volentieri a utilizzare 'Sandcreek', ma per il nuovo anno ho fatto un omaggio ad un amico che ha chiamato cosi la figlia: Stella Vittoria".



- Quando e come accedi, di solito, su Calciomercato.com?

"Accedo di sera dopo il lavoro, maggiormente, e leggo e scrivo sia da pc che da mobile. Ho anche scaricato l'app di Calciomercato.com".



- Nel 2016 hai anche pubblicato un articolo sulla nostra piattaforma VivoPerLei: hai pensato di tornare a scrivere qualcosa?

"Sì, ma io amo la sintesi: spesso un commento piccolo può far capire più di un intero articolo".



- Avendo ricevuto così tanti consensi (presumibilmente anche da tifosi di altre squadre) ai tuoi commenti, ti sei domandato il motivo?

"Diciamo che quando la tua squadra vince è più facile avere consensi... Un po' di competenza e senso dell'ironia non guastano, ma soffro quando ci chiamano 'gobbi' e soprattutto 'ladri'...".



A lui come a tutti voi che ci seguite quotidianamente, auguriamo un 2020 ricco di soddisfazioni calcistiche e non solo... Continuate a commentare i nostri articoli!