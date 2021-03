Zlatan Ibrahimovic ci mette la faccia. L'attaccante svedese del Milan ha dichiarato a Sky dopo l'eliminazione dall'Europa League contro il Manchester United: "C'è tanta delusione, è normale dopo due partite fatte bene bene. Ci è mancato il gol e abbiamo pagato caro l'errore commesso. Pogba è molto forte, lo sanno tutti".



"Ora cosa serve? Che Zlatan torni in campo ad aiutare la squadra, il campionato non è finito e bisogna continuare. Finora in questa stagione abbiamo fatto molto bene. Siamo usciti senza meritarlo, ma questo è il calcio e si impara a crescere anche da momenti negativi così. Siamo in pochi? Non voglio cercare scuse, siamo 24 in rosa e ognuno è pronto a giocare".



"Al momento siamo secondi in classifica, io voglio giocare per vincere lo scudetto. Poi se arriviamo in Champions è bello. Il mio futuro? Adesso non posso dire niente sull'anno prossimo".