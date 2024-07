Ibrahimovic: "Più difficile ora che da calciatore ma sto imparando. Ai giovani dico 'Mangia o vieni mangiato!'"

, senior advisor del fondo RedBird e braccio destro operativo neldel patron Gerry Cardinale, è stato ospite della trasmissione televisiva CBS Mornings, in occasione della tournée negli Stati Uniti del club rossonero. L’ex campione svedese si è soffermato, tra i tanti temi affrontati, sul suo nuovo ruolo a stretto contatto con la squadra: "Sto attraversando una fase di apprendimento, sono umile. È un'angolazione differente rispetto a quello a cui ero abituato, ma ho ottimi professionisti attorno a me, quindi...".: "Fino a quando vincono mi va tutto bene. Il problema è quando iniziano a perdere (ride ndr): siamo venuti con un'atteggiamento diverso, ma va bene., la tua esperienza negli altri giocatori, ma stanno lavorando bene".Sempre nel corso dell’intervento a CBS Mornings,ha voluto dareche sperano di diventare campioni affermati: "Dipende da quanto lontano vuoi arrivare. Io ho creduto nella disciplina e nel duro lavoro, che ripagano sempre. Quindi. Con i ragazzi di giovani di oggi devi prima conoscerli e poi spingerli".Infine Ibra ha provato a spiegare il suo essere personaggio, oltre che icona di questo sport: "Da dove vengo era importante essere sicuri di sè, dovevi vedertela da solo e dimostrare a te stesso di essere il migliore, ma non solo nel calcio o in qualsiasi cosa io abbia fatto, come a scuola. Io penso che sia importante, perché".