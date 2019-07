Icardi aspetta il Napoli, il Napoli aspetta e basta. Questa, in estrema sintesi, la situazione che blocca l'argentino fuori rosa all'Inter ed il Napoli in attesa del colpo offensivo tanto atteso. Con Wanda in vacanza ad Ibiza, Cristiano Giuntoli, uomo chiave della trattativa, continua a tenere caldi i contatti con l'entourage di Maurito, ma senza poter affondare il colpo. De Laurentiis deve capire se è pronto a colmare le distanze sia con l'Inter (offerti quasi 50 milioni, l'Inter spara 65/70) sia con il calciatore, con la gestione dei diritti d'immagine (in particolare con lo sponsor tecnico) tutta da definire. Un gap che potrebbe colmare Arek Milik: formalmente, per il Napoli è incedibile, nella sostanza potrebbe avviarsi un discorso diverso. Per l'Inter si può fare, ma resta da capire il gioco delle valutazioni.



Intanto, Icardi e soprattutto Wanda aspettano un passo dal Napoli: vogliono un rilancio, una dimostrazione anche non decisiva: ma, vogliono comprendere come il Napoli ritenga Mauro centrale nel nuovo corso ancelottiano. Da domani si apre una settimana importante, ADL deve rispondere al mancato arrivo di Pepé ed a quello sempre più difficile di James: il ritorno di Wanda dalle vacanze segnerà un nuovo start nelle trattative, con la possibilità di un dialogo Marotta-De Laurentiis sempre più fitto, anche per la necessità dell'Inter di liberarsi della grana Icardi.