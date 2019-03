Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo con l'Inter e la notizia è rappresentata dal fatto che l'ex capitano ha lavorato interamente con i suoi compagni a 40 giorni di distanza dall'ultima volta. Nel centro sportivo di Appiano Gentile c'erano anche gli stati maggiori del club nerazzurro, dal presidente Steven Zhang, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e l'amministratore delegato Area Sport Beppe Marotta. Dopo l'opera di mediazione svolta dall'avvocato Nicoletti, l'argentino era tornato a disposizione di Spalletti giovedì scorso, iniziando la seduta con tutti gli altri prima di svolgere lavoro specifico e in solitario per recuperare la migliore condizione fisica.



Icardi aveva deciso di non presentarsi ieri ad Appiano alla seduta facoltativa organizzata appositamente per i giocatori più indietro sotto l'aspetto fisico, alla quale ha invece presenziato Radja Nainggolan. Il rientro in gruppo di oggi può essere interpretato come un segnale di speranza in vista della partita con la Lazio di domenica sera, uno scontro diretto fondamentale per un posto in Champions League nel quale Icardi partirebbe eventualmente dalla panchina.